Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta meteo di codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico, valido dalle ore 18 di oggi, 6 marzo, fino alle 11:59 di domani 7 marzo. Le aree interessate dall’avviso sono Iglesiente, Campidano e Flumendosa-Flumineddu.

L’allerta è stata diffusa per garantire la massima attenzione della popolazione, invitata a seguire alcune precauzioni fondamentali in caso di fenomeni temporaleschi. Le raccomandazioni principali includono:

Restare nelle proprie abitazioni, evitando di uscire se non per necessità urgenti; se ci si trova in un locale seminterrato o al piano terra, è consigliato salire ai piani superiori; limitare gli spostamenti in auto ai soli casi di emergenza; mantenersi informati sull’evoluzione della situazione meteo e sulle eventuali disposizioni delle autorità locali; evitare di attraversare corsi d’acqua in piena, sia a piedi che con qualsiasi mezzo; non sostare in prossimità di ponti, argini di torrenti o fiumi e non attraversare sottopassi, che potrebbero allagarsi rapidamente.

Le autorità locali e la Protezione Civile stanno monitorando attentamente la situazione e potrebbero fornire aggiornamenti in tempo reale. Per questo motivo, è fondamentale seguire le comunicazioni ufficiali e attenersi alle indicazioni fornite.

Tutti gli aggiornamenti e i documenti ufficiali relativi all’allerta sono consultabili sul sito della Protezione Civile della Regione Sardegna: www.sardegnaambiente.it.