Il maltempo continua a colpire l'Italia, soprattutto nelle regioni del centro-nord, e si prevede un ulteriore peggioramento nel fine settimana con forti piogge che colpiranno Liguria e Piemonte. Al contrario, al Sud, il sole regnerà sovrano con temperature che potrebbero superare i 26-27°C.

Secondo le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo di www.iLMeteo.it, "Il cattivo tempo lascerà presto la Sicilia e la Calabria per spostarsi verso nord. Sono attese piogge intense anche in Sardegna, soprattutto nelle zone meridionali e orientali, e sulle regioni tirreniche del Centro e in Emilia Romagna." Le aree più colpite dalle precipitazioni dovrebbero essere le zone costiere tra l'Alto Lazio, la Toscana e l'Appennino emiliano.

Domani la perturbazione si concentrerà ancora su Toscana e Nordest. Venerdì 25 sarà caratterizzato da un caldo fuori stagione, con temperature massime localmente superiori ai 26°C. Tuttavia, le temperature sopra la media saranno accompagnate da un ulteriore peggioramento delle condizioni meteorologiche.

Sono attesi forti rovesci in Liguria di Ponente, Piemonte, Lombardia, Liguria di Levante e nuovamente in Toscana, in particolare sulla Versilia e sulle Alpi Apuane. Durante il fine settimana c'è un'allerta meteo per fenomeni persistenti, potenzialmente alluvionali, nelle regioni del Nord-Ovest, soprattutto in Liguria.

Le previsioni di ARPAS Sardegna

Previsioni per la serata di oggi, mercoledì 23 ottobre: cielo irregolarmente nuvoloso con locali addensamenti. Precipitazioni deboli e isolate sui settori orientale e centrale, in attenuazione in serata; venti deboli da sud-est tendenti alla variabilità in serata; mari poco mossi sul settore occidentale, mossi altrove.

Previsioni per domani, giovedì 24 ottobre: cielo nuvoloso con precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati generalmente deboli a partire dai settori meridionali in estensione al resto dell'Isola; temperature: minime in lieve diminuzione sui settori settentrionali, stazionarie altrove, massime stazionarie; venti deboli o localmente moderati da sud-est; mari poco mossi sui settori occidentale e settentrionale, mossi altrove.

Le temperature domani in Sardegna, fonte ARPAS

Previsioni per venerdì, 25 ottobre: cielo nuvoloso con precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati generalmente deboli sui settori centro-settentrionali; temperature: minime da lieve a moderato aumento, massime stazionarie; venti deboli o moderati da sud-est con locali rinforzi sino a forte sulle coste sud-occidentali; mari generalmente mossi, sino a molto mossi i settori meridionali.

Tendenza per i giorni successivi: le giornate di sabato e domenica saranno caratterizzate da cielo generalmente nuvoloso con possibili precipitazioni isolate e deboli; le temperature non subiranno variazioni significative; i venti soffieranno deboli o localmente moderati dai quadranti orientali; i mari saranno mossi o molto mossi.