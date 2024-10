Resterà in vigore fino al tardo pomeriggio di oggi l'allerta meteo diramata dalla Protezione civile in Sardegna.

La parte meridionale e orientale dell'Isola è interessata da forti raffiche di vento e temporali.

Ieri scuole chiuse in via precauzionale in alcuni centri del Cagliaritano. I Vigili del fuoco sono intervenuti in più occasioni per alberi caduti o per coperture di tetti e calcinacci finiti per strada. Ad Alghero, ad esempio, le violente raffiche di vento hanno sradicato il tetto e le grondaie di una palazzina in via Manzoni. A Carbonia un albero è crollato su un'auto.

Per oggi si prevedono nuvolosità in aumento e precipitazioni.