Ondata di maltempo in arrivo nell'Isola. La Protezione civile regionale ha emesso un avviso di allerta valido a partire dalle ore 12 e sino alla mezzanotte del 9 settembre.

Codice giallo (criticità orinaria) per rischio idrogeologico e per temporali sulle aree di Iglesiente, Campidano, Flumendosa Flumineddu e Gallura

"In presenza di fenomeni temporaleschi - fanno sapere dalla Regione - è consigliabile restare nelle proprie abitazioni, se ti trovi in un locale seminterrato o al piano terra, salire ai piani superiori, limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza, mantenersi informati sull'evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare, sulle procedure da seguire indicate dalle strutture territoriali di protezione civile. E' fatto divieto di attraversare torrenti in piena sia a piedi che con qualsiasi mezzo, di sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti e/o fiumi e di attraversare sottopassi".

Condizioni meteo avverse sono previste almeno fino all'intera giornata del 10 settembre. "Si prevedono precipitazioni a prevalente carattere convettivo, sparse sulla Sardegna meridionale e diffuse su quella sudorientale, con cumulati fino a moderati - fanno sapere gli esperti -. Saranno possibili temporali forti isolati o sparsi. Dalle prime ore di venerdì e per tutta la giornata del 10 settembre si prevedono precipitazioni a prevalente carattere convettivo, sparse sulla Sardegna occidentale e meridionale, diffuse su quella orientale, con cumulati fino a moderati".

E ancora: "Saranno possibili temporali forti isolati o sparsi. Nella durata complessiva del fenomeno i cumulati potranno essere elevati, specie sul settore orientale. Ai temporali potranno essere associate forti raffiche di vento".