Resta confermato il codice rosso nella zona Flumendosa-Flumineddu. Lo riporta l'ultimo bollettino di criticità diramato dal Centro Funzionale Decentrato della Protezione civile.

Dalle 14 di oggi le zone Iglesiente e Campidano sono declassate a criticità arancione per rischio idrogeologico e idraulico. Resta arancione il codice per la zona Gallura. Tuttavia la Protezione civile avvisa che fenomeni intensi potrebbero verificarsi nei Comuni costieri da Teulada a Villasimius. Codice giallo per il resto dell'Isola.

La Protezione civile invita i cittadini a mantenere alto il livello di prudenza in quanto i fenomeni previsti non devono essere sottovalutati.

?CONDIZIONI METEO AVVERSE. In questi casi si invita la popolazione alla massima prudenza se ci si trova alla guida di un’automobile o di un motoveicolo; evitare i passaggi in sottovie e sottopassi, in quanto potrebbero allagarsi anche repentinamente.

Inoltre è opportuno moderare la velocità del mezzo a causa della ridotta visibilità e dell'asfalto reso scivoloso dalla pioggia, allungandosi in tal modo gli spazi di frenata.

Effettuare una sosta in piazzola o in luogo sicuro durante le fasi più intense dell'evento.