E’ attivo il servizio SMS Allerta Meteo della Protezione Civile del Comune di Cagliari con il quale è possibile richiedere l’invio, in automatico, degli avvisi di allerta meteo (giallo, arancione e rosso corrispondenti ai livelli di criticità ordinario, moderato ed elevato) e degli avvisi di condizioni meteo avverse, registrando il proprio numero di cellulare e/o quello dei propri familiari nella pagina del portale istituzionale www.comune.cagliari.it nella sezione Servizi on line, al link: https://servizi.comune.cagliari.it/portale/it/servizio_sms.page

Successivamente alla richiesta di registrazione verrà richiesto l'inserimento di un codice di controllo, inviato con un sms al numero indicato, per la validazione e la conferma.

Il servizio richiesto può essere disattivato accedendo alla pagina Cancellazione.

“Il servizio integra i canali di comunicazione già attivi (Facebook, Twitter, Telegram) – sottolinea l’assessore alla Protezione Civile e Innovazione Tecnologica Claudia Medda - e nasce con l’obiettivo di rendere ancora più tempestiva l’informazione al cittadino in situazioni di emergenza come l’allerta meteo.

Il Comune di Cagliari ha recentemente rafforzato la propria struttura operativa di protezione civile con 7 squadre di intervento, per coprire l’intero arco delle 24 ore tutti i giorni dell’anno. In previsione di episodi di maltempo ha recentemente effettuato due esercitazioni nel territorio di Pirri, con il coinvolgimento dei tecnici dei servizi comunali interessati, della Polizia Municipale e di due associazioni di volontariato convenzionate con l’Amministrazione”.

https://servizi.comune.cagliari.it/portale/it/servizio_sms.page