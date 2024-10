ll Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile ha emesso un’estensione dell’avviso di ordinaria criticità per rischio idrogeologico localizzato (Codice GIALLO) a partire dalle ore 00.00 di domani 1 ottobre e sino alle ore 20.00 dello stesso giorno, sui bacini: FLUMENDOSA-FLUMINEDDU – CAMPIDANO – IGLESIENTE.

Sulla Sardegna meridionale e orientale sono previste, infatti, condizioni meteorologiche avverse dalle prime ore di domani e per le successive 18 o 20, precipitazioni a carattere di rovescio o temporale. Saranno anche possibili temporali di forte intensità, isolati o sparsi.

La Protezione Civile ricorda che in presenza di fenomeni temporaleschi è consigliabile restare nelle proprie abitazioni. Le persone che si trovano in un locale seminterrato o al piano terra, devono salire ai piani superiori, limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza, mantenersi informati sull’evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare, sulle procedure da seguire indicate dalle strutture territoriali di Protezione Civile.

Bisogna evitare di attraversare torrenti in piena sia a piedi sia con qualsiasi mezzo, di sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti e fiumi e di attraversare sottopassi. Le norme di comportamento da adottare prima, durante e dopo fenomeni meteo-idrogeologici e idraulici sono consultabili al seguente indirizzo web:

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/cosa_fare_idrogeologico.wp;jsessionid=A0DF7F920BBDAA0C33BCD2E01DB9E147