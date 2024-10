Dalla Gallura si segnalano alcuni ponti sommersi in strade secondarie (il ponte sul Rio San Girolamo a Olbia e il ponte che va sul fiume Liscia tra Arzachena e Tempio).

Alcuni allagamenti, a seguito dell'esondazione di alcuni affluenti del Rio Siligheddu, hanno interessato strade e sottopassaggi di Olbia, dove il sindaco ha precauzionalmente chiuse le scuole.

Chiuso l'attraversamento stradale San Giovanni per allagamento. Alcuni residenti sono stati invitati a spostarsi nei piani alti delle abitazioni come prevedono le norme di autoprotezione diramate dalla Regione.

Edifici scolastici chiusi anche a Luogosanto, sempre in via precauzionale, dopo l'esondazione del Rio Baldu che ha provocato l'isolamento di una frazione. Pericoli per possibili esondazioni sulla strada statale 133, nel tratto a ridosso del fiume.

A Calangianus continua a essere chiusa la strada comunale 'Pascaredda'