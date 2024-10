Dopo le piogge e i temporali di oggi, che non hanno causato particolari disagi, sulla Sardegna è in arrivo lunedì un forte vento di maestrale con burrasche.

L'allerta meteo è stato lanciato dal Centro regionale della Protezione civile per fenomeni anche intensi.

Nel corso della giornata, dalla mezzanotte fra domenica e lunedì e per le successive 24 ore, si prevede forte vento che interesserà tutta l'Isola sino al primo pomeriggio quando avrà una attenuazione sul settore centro-meridionale. Il fenomeno sarà accompagnato da raffiche sino a burrasca forte prevalentemente sul settore orientale e localmente su quello meridionale.

La Protezione civile ha consigliato la massima prudenza se si è alla guida di un'auto o di una moto in quanto in presenza di forti raffiche laterali esse tendono a far sbandare il veicolo; prestare anche particolare attenzione nei tratti più esposti, come quelli all'uscita da gallerie e sui viadotti. Inoltre è opportuno evitare la circolazione con mezzi telonati e caravan.

Sulle zone costiere, alla forte ventilazione è associato il rischio mareggiate, in particolare se il vento proviene perpendicolarmente rispetto alla costa. Per questo: prestare la massima cautela nell'avvicinarsi al litorale o nel percorrere le strade costiere evitando la sosta sulle strutture esposte a mareggiate. Evitare inoltre la balneazione e l'uso delle imbarcazioni.