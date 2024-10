Il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione del Dipartimento di Prevenzione di AtsTS Assl Cagliari, in applicazione del Piano Regionale di Prevenzione 2014/2018 e in particolare nell'ambito del programma “Promozione della sicurezza nutrizionale”, ha organizzato un corso di formazione per gli operatori del settore alimentare, relativo alle:

“Linee Guida Regionali per la Ristorazione Scolastica”

“Linee Guida Regionali per la Ristorazione Pubblica”

“Linee Guida Regionali per la Ristorazione Collettiva” (extra-ospedaliera ed extra-scolastica).

L'evento è finalizzato a fornire informazioni sulla produzione e somministrazione di alimenti idonei per soggetti allergici e/o intolleranti, celiaci ed il corretto utilizzo del sale iodato. Durante il corso infatti saranno date nozioni base sulle principali allergie e intolleranze, con particolare riferimento alla malattia celiaca e agli aspetti psicosociali e sanitari della celiachia.

Si parlerà, inoltre, della prevenzione della contaminazione da glutine durante le varie fasi del ciclo alimentare: organizzazione del layout di cucina e produttivo, stoccaggio delle derrate alimentari, tecniche e norme igieniche di preparazione e somministrazione dei pasti senza glutine, sanificazione degli utensili e dei locali.

Infine, ci sarà un focus sulle abitudini alimentari viziate e virtuose, sull'importanza dell’utilizzo del sale iodato e sui disordini causati da carenza iodica e della prevenzione delle tireopatie.

Il corso si terrà venerdì 14 dicembre, nella sala riunioni del SIAN a Cagliari, via San Lucifero n. 77 primo piano, dalle ore 14 alle ore 18.

Le domande di iscrizione dovranno essere inviate all’indirizzo igienealimenti.asslcagliari@atssardegna.it entro il giovedì 13 dicembre 2018, indicando nome e cognome, ditta, qualifica, e-mail e telefono