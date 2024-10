Se ti piace migliorare la tua forza in alcuni esercizi, ad esempio nelle trazioni alla sbarra, e nel frattempo non vuoi rinunciare ad avere un bel fisico, è importante capire che in un unico allenamento si possono avere entrambi i miglioramenti, senza dover rinunciare a uno dei due benefici.

L'importante è capire come impostare la seduta d'allenamento e come creare delle progressioni settimanali che ti permettano di migliorare sia la tua forza e la tua massa muscolare.

Nel video che ho preparato faccio un esempio di come impostare un ipotetica seduta d'allenamento, andando a scegliere in base all'esercizio da migliorare, il range di ripetizioni.

Guarda il video e metti in pratica questi consigli se ti piace migliorare la tua forza negli esercizi e nel frattempo vuoi migliorare il tuo fisico.