Si parla sempre delle strategie e degli esercizi migliori, dei metodi più efficaci, ma ci sono anche altri aspetti che devono essere considerati affinchè l’allenamento risulti davvero efficace.

La verità è che puoi avere la scheda migliore del mondo, ma se non si adatta a te, alla tua vita, non funzionerà.

Cosa deve considerare quindi un Personal Trainer prima di scrivere un programma d’allenamento per un suo cliente?

Ogni persona ha caratteristiche diverse, e conduce uno stile di vita diverso.

Ad esempio un ragazzo di 16 anni che va a scuola avrà sicuramente tante energie fisiche e mentali da spendere in allenamento.

Mentre un uomo di 30/40 anni che lavora e ha altre preoccupazioni, secondo voi, avrà le stesse energie fisiche e potrà dedicare la stessa attenzione agli allenamenti di un ragazzo di 16? Non credo.

I fattori che incidono sul programma d’allenamento

Un personal trainer, prima di preparare un programma d’allenamento per un cliente, deve sempre considerare l’età della persona, le esperienze pregresse, eventuali problematiche e lo stile di vita.

Un allenamento troppo impegnativo potrebbe risultare insostenibile nel lungo periodo e portare a un abbandono degli allenamenti, prima del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

É importante scegliere un allenamento che richieda il giusto grado di fatica e di impegno, garantendo ovviamente risultati soddisfacenti, ma che renda l’attività sostenibile nel lungo periodo.

Otterrò comunque risultati?

Assolutamente si. Se il piano d’allenamento è ben strutturato sarà in grado di fornire gli stimoli adeguati, e garantire un miglioramento continuo.

Ci sono molti metodi e strategie che possono essere utilizzate per ottenere miglioramenti soddisfacenti anche senza rischiare di svenire per la fatica a ogni allenamento.

Molte persone, magari già molto impegnate, stanno lontane dalla palestra proprio perché immaginano che allenarsi significhi sempre arrivare al limite della fatica, dove serve sempre il massimo impegno e la massima concentrazione, quasi si trattasse di sport professionistico.

É importante capire che si può avere un allenamento efficace che si adatti al nostro stile di vita.

Certo un minimo sforzo è necessario farlo, un po 'di tempo bisogna sempre ritagliarlo, ma ricordiamoci che lo stiamo facendo per stare bene, per essere in forma e non siamo professionisti che devono partecipare a una gara.