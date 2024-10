Ritorna a Sassari “Piccoli chef in centro”, il laboratorio organizzato dall’Associazione Nonunamacinque di Silvia Piroddi e Paola Cunico per imparare a fare un bell’uovo di cioccolato artigianale con splendidi decori in pasta di zucchero, in programma nelle giornate del 24, 25 e 31 marzo.

I corsi, destinati ai bambini dai 4 ai 12 anni, saranno ospitati presso l’auditorium di viale Umberto e si svolgeranno sia al mattino (10.00-12.45) che al pomeriggio (16.00-18.45).

I laboratori saranno articolati in una fase di presentazione, una di preparazione con un fiume di cioccolato che scorre verso gli stampi e infine la decorazione tra profumi indescrivibili. Sarà un’esperienza divertente e formativa per sviluppare manualità, creatività e gusto nel fantastico mondo dell’arte dolciaria.

La manifestazione si avvale del partenariato della Provincia di Sassari con il contributo di numerosi sponsor, tra i quali lo studio medico di ortopedia Stefano Piras, l’ortodonzia Carboni e Lallai e lo studio di fisioterapia Fisioss, oltre a varie attività commerciali che sostengono il progetto facendolo crescere nel tempo. Maggiori informazioni presso la Libreria Koinè di via Roma o al numero 3331092190.