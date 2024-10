Il 30 gennaio, la giunta comunale di Bessude presieduta dal Sindaco Roberto Marras ha dato il via libera a una nuova convenzione triennale con l’Associazione “Promeilogu” per la gestione del museo “Meilogu Medievale”, istituito il 25 novembre del 2013 e allestito presso l’ex Palazzo Marongio.

La precedente, stipulata nel 2015, era scaduta il 30 aprile dello scorso anno. L'Associazione di promozione sociale Promeilogu, guidata dal professor Gavino Cabras, ha tra le sue finalità quella promuovere la conoscenza della cultura, della storia, del patrimonio monumentale ed archeologico del Meilogu.

Tra i servizi che dovranno essere assicurati, oltre all’apertura e chiusura dei locali, l’apertura al pubblico per non meno di 8 ore, il servizio di vigilanza durante gli orari di apertura, l’accoglienza, assistenza, informazione al pubblico dei visitatori, garantire il servizio dibiglietteria e distribuzione di materiali informativi, qualora disponibili, il riordino e pulizia del museo, la custodia degli oggetti, dei documenti, delle attrezzature tecnologiche, delle pubblicazioni, degli arredi e degli altri beni mobili e immobili di pertinenza.

Tra gli compiti dell’Associazione, la cura della gestione del sito internet del Museo, il servizio di call center per mezzo di propria utenza telefonica,i servizi di segretariato esecutivo per azioni, iniziative, manifestazioni attinenti le attività museali e la valorizzazione del Museo, lo spostamento e ripristino di materiali, arredi ed attrezzature presenti nella struttura, l’allestimento e disallestimento per le attività museali ordinarie ed i laboratori didattici, iniziative culturali e mostre.

Nella sala convegni si terranno le sedute del Consiglio comunale, oltre che una serie di iniziative inerenti l’attività del museo, dell’Assoiazione Promeilogu oppure organizzate da altri.

Da canto suo, l’Amministrazione comunale metterà a disposizione i locali, garantirà la manutenzione ordinaria e straordinaria del Museo, degli arredi, degli impianti e di ogni materiale ed oggetto esposto, assicurerà le utenze idriche ed elettriche e il riscaldamento dei locali e la copertura assicurativa antinfortunistica per gli operatori e per i visitatori.