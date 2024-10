Da una parte la modernità e il surrealismo di Elio delle Storie Tese, dall'altra la tradizione più pura rappresentata dai Tenores di Neoneli.

Un giusto mix per lo spettacolo “NeonElio” che venerdì 7 settembre approderà all'Asinara grazie al lavoro portato avanti da “La Mirò New Events” e dal Coro Tenores di Neoneli nell'ambito del progetto Curride Zente, e sostenuto dall'Amministrazione comunale di Porto Torres e dall'Ente Parco Nazionale dell'Asinara.

«Un progetto moderno e allo stesso tempo identitario che abbiamo deciso di sposare – ha sottolineato l'Assessora alla Cultura, Mara Rassu – programmandolo nella nostra location più bella, l'isola dell'Asinara, dove ogni evento diventa strumento di promozione del territorio. È uno di quegli appuntamenti pensati anche per destagionalizzare l'offerta turistica e far scoprire la bellezza dell'Asinara a settembre. L'area scelta per il concerto è quella di Cala Reale, già sperimentata con successo per altri eventi culturali. Un luogo magico, soprattutto di sera, che sarà perfetto per questo incontro speciale tra la musica e la natura».

Sarà un'occasione per vedere cantante, leader, personaggio televisivo e trascinatore degli “Elio e le storie tese”, immergerà completamente nello stile del gruppo tradizionale: indosserà l'abito sardo, canterà a tenore, suonerà sa trunfa e ballerà.

Inoltre, eseguirà per la prima volta dal vivo la “canzone circolare”, soprannominata “compostabile”, che ha l’obiettivo di spronare al riciclo e promuovere l’economia circolare in difesa del pianeta.

I Tenores di Neoneli sono la storica formazione che da più di quarant'anni mantiene vivo l'antico canto a tenore, stregando il pubblico e collezionando premi prestigiosi. Spazio anche all'esposizione del progetto Clean Sea Life, finanziato dalla Comunità Europea per la riduzione della plastica nell’ambiente.

I ticket per assistere all'evento e per il trasporto marittimo sull'isola sono in vendita sui portali online www.boxofficesardegna.ite www.escursi.com.