In Sardegna

All'artigianato sardo solo 956 milioni di euro, l'1,9% del totale del sistema produttivo. Tassi in crescita nel Sulcis e in calo a Oristano. Confartigianato Sardegna: “Potenziare i consorzi fidi: l'unica soluzione per favorire accesso al credito e crescere”.