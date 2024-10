Staff e giocatori della Torres si trovavano a bordo dell'aereo in arrivo domenica da Roma ad Alghero sul quale viaggiava anche un passeggero proveniente dal Sudafrica e risultato positivo in settimana a una variante del Covid. La paura, visto il Paese di provenienza del contagiato, è che si tratti di variante Omicron.

La notizia ha subito generato allarme, in attesa che i laboratori dell'Aou di Sassari sequenzino il tampone per svelare di che tipo di contagio si tratti. La dirigenza della Torres, nonostante la quarantena imposta dai protocolli a tutti i passeggeri a bordo dell'aereo, è ottimista.

"Noi siamo tutti vaccinati e stiamo sempre molto attenti durante i nostri spostamenti - spiegano dal club -. Sul volo di rientro da Roma abbiamo sempre tenuto le mascherine ed evitato il contatto con altri viaggiatori".

Ieri, dirigenti e giocatori che hanno compiuto la trasferta si sono sottoposti a tampone molecolare presso l'Ats e in serata a un tampone rapido che ha già dato esito negativo. Il responso del primo test non è ancora arrivato, è atteso in giornata.