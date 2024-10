Nuoro è la prima provincia in Italia per numero di omicidi ogni centomila abitanti, sono 10,9 con una diminuzione rispetto all'anno precedente dell'11%, mentre sesta, sempre in abito nazionale, è Sassari con 5,7 (ma con un calo del 24%).

Inoltre sempre Nuoro ha il triste primato di essere prima fra le estorsioni: 33,3 ogni centomila abitanti (con un +13%). Sono alcuni dei dati sul bilancio sulla criminalità in Italia nel 2016 stilato dal quotidiano Il Sole 24 Ore in base ai dati del ministero dell'Interno.

Se si prendono, invece, in considerazione i reati di tutti i tipi, all'ultimo posto in Italia si trova Oristano con 1.768,6 ogni centomila abitanti (calo dell'11,8%). In testa è Milano con 7.375,7.

La classifica per provincia di tutti i tipi di reati vede Sassari al 14/o posto (4.816,6 ogni centomila abitanti, con una diminuzione del 6,6%), Nuoro al 33/o (3.992,4, -7,1%), Cagliari al 34/o (3.972, -10%), e ultima (106/a) Oristano.

Fra i primi posti tra i furti totali (abitazione, autovetture, negozi) non troviamo nemmeno una provincia sarda mentre fra le meno colpite è di nuovo Oristano con 721,6 ogni centomila abitanti (-8%), solo 105,1 in abitazione (-12%) e 46 in attività commerciali (-3%). Giù l'oristanese anche per le rapine, provincia fra le meno colpite con 9,3 ogni centomila abitanti (-21%), per gli scippi, solo 2,5 ma in aumento (+100%), e per i borseggi (22,4, +24%), seguita da Nuoro con 23,7 (-12%).

Un discorso a parte meritano, invece le truffe e le frodi informatiche: al quarto e quinto posto in Italia Nuoro (375,4, -5%) e Sassari (368,3, +17%), anche qui virtuosa Oristano agli ultimi posti nazionali con 156,8 (+14%).