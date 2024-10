Scabbia in una scuola dell’infanzia a Pirri, nella sede di via Corona. A lanciare l’allarme, in una nota scritta ufficiale, è l’Ats Sardegna Asl, che reca in calce la firma del dottor Giorgio Carlo Steri, direttore del Servizio Igiene Pubblica di via San Lucifero a Cagliari, che ha inviato la missiva ai genitori e al personale docente dell’istituto scolastico.

La comunicazione dell’azienda sanitaria sarda è chiara ed esaustiva e fa riferimento alla “recente segnalazione di un caso di un soggetto che ha avuto a che fare con gli alunni e il personale docente e non docente”, facendo i dovuti riferimenti al fatto che la malattia se “adeguatamente trattata, non crea particolari problemi nell’ammalato, ma è facilmente trasmissibile”.

Nell’immagine la comunicazione scritta Ats Sardegna

IN CONSIGLIO COMUNALE. Il caso è approdato a Palazzo Bacaredda, tra i banchi del consiglio comunale del municipio di via Roma, con un’interrogazione urgente firmata dal consigliere di Forza Italia, Stefano Schirru che ha chiesto al Sindaco e all’assessore competente se siano stati attivati i dovuti accertamenti ed iniziative atti a scongiurare allarmi e soprattutto quali importanti provvedimenti del caso sia necessario attivare per garantire la tutela della salute pubblica.

Il documento firmato dal consigliere forzista, Stefano Schirru