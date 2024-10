Ore di ansia e ricerche spasmodiche per una minore di 11 anni scomparsa questa mattina alle 8:30 in zona Is Mirrioinis a Cagliari.

Le ricerche sono state attivate immediatamente dalle Forze dell'Ordine e con tutte le procedure del Piano Provinciale di Ricerche della Prefettura che ha allertato anche l'associazione Penelope Sardegna e in particolare il suo presidente l'avvocato Gianfranco Piscitelli. Intorno alle 21 la minore, nata ad Udine, è stata rintracciata dalle Forze dell'Ordine in Piazza del Carmine in buono stato di salute e ha potuto riabbracciare la sua mamma, una donna di nazionalità russa residente a Cagliari.

"La tempestività dell'allarme e delle ricerche e la puntuale attivazione delle procedure di cui al Piano Provinciale ricerca scomparsi della Prefettura ha permesso il lieto fine - ha precisato l'avvocato Piscitelli -. Grazie a quanti con le loro segnalazioni hanno permesso un rapido ritrovamento specialmente trattandosi di una minore che con l'avvicinarsi della notte sarebbe stata davvero in pericolo".