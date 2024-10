Il primo cittadino di San Giovanni Suergiu, Elvira Usai, tramite la pagina Facebook del Comune ha comunicato che l’allarme Coronavirus in paese è rientrato.

«È arrivata – scrive il sindaco - la comunicazione dell'esito negativo delle analisi effettuate sul nostro concittadino. Rassereniamo tutta la popolazione, consapevoli che il sindaco deve comunque agire sempre guardando come fine ultimo le sue responsabilità, legate alla sanità e igiene pubblica. La prudenza e la cautela non sono mai eccessive se siamo di fronte a potenziali rischi per la salute dei cittadini. Siamo sicuri che a breve ci sarà anche l'occasione per fare la sfilata di carnevale. Grazie per la condivisione e grazie a tutti coloro che hanno collaborato al senso di responsabilità generale in un momento delicato come questo».

Il paziente di San Giovanni Suergiu resta comunque ricoverato per una broncopolmonite. Nel pomeriggio Usai aveva comunicato ai cittadini che la sfilata di carnevale sarebbe saltata a causa di un sospetto caso di coronavirus.