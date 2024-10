“E’ una situazione allarmante, occorre trovare una soluzione definitiva, gli organici delle forze di polizia non possono sopportare carichi di lavoro inauditi. C’è il rischio che certi personaggi pericolosi possano infiltrarsi nell’Isola”.

Il Siap sindacato della Polizia di Stato lancia un monito d’allarme sui continui arrivi dei barchini con in prevalenza algerini: “Come lo scorso anno – sottolinea Mauro Aresu – il nostro sindacato lancia l'allarme degli sbarchi diretti provenienti dall'Algeria. Si tratta di soggetti che non chiedono asilo politico e sono interessati solamente all'ingresso in Europa, infatti, dopo la prassi fotosegnalamento, ottengono una intimazione a lasciare il territorio dello stato entro sette giorni e solitamente, raggiunta la Penisola, si disperdono in Europa. Il rischio concreto, a nostro avviso sottovalutato - conclude Aresu - è che soggetti legati all'estremismo islamico possano infiltrarsi in questo flusso migratorio, con tutte le desumibili conseguenze”.