Due nuovi casi di sospetta meningite si sono registrati a Cagliari, dove una donna di 40 anni e un ragazzo di 21 anni (e non di 18 come inizialmente appreso) sono stati ricoverati rispettivamente all'ospedale Brotzu e al Santissima Trinita' con sintomi riconducibili all'infezione.

Dei due pazienti, la piu' grave e' la 40enne, prima visitata a Is Mirrionis e poi subito trasferita nel reparto di Rianimazione del Brotzu. Il quadro clinico del ragazzo, invece, e' migliore: da quanto si e' appreso, era gia' sotto cura antibiotica quando si sono manifestati i sintomi.

I due sono arrivati separatamente all'ospedale di Is Mirrionis. Bisognerà attendere l'esito degli accertamenti in corso per capire se si tratta effettivamente di meningite e stabilirne il tipo.

Nel reparto di Rianimazione del Policlinico di Monserrato e' ancora ricoverato in condizioni molto gravi il 19enne di Gesico colpito la scorsa settimana da meningite B. Dall'inizio del 2018 si sono gia' registrati nel cagliaritano due decessi e sei casi conclamati.

A Cagliari la Ats-Assl ha ormai accertato la presenza di un focolaio.