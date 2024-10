"A seguito di comunicazione con Prefettura e sala operativa di Cagliari, invito i cittadini che abitano nella parte bassa del paese, a partire dalla località Muruai fino alla casa di Mastio Luigi, a sfollare. Organi di polizia, carabinieri, e vigili stanno passando nelle case". E' quanto comunica Giovanni Santo Porcu, sindaco di Galtellì.

"Si tratta di una precauzione, che dobbiamo comunque tenere in debita considerazione, considerati i grandi volumi d'acqua che stanno entrando in diga e che poi dovrà scaricare a valle - spiega il primo cittadino -. Invito le famiglie interessate a seguire la disposizione, che probabilmente verso le 20 andrà a cessare".

"Stiamo mettendo a disposizione la sala dell'anfiteatro, che è riscaldata, per chi non avesse altro luogo in cui sistemarsi. Dateci una mano in questa forte criticità - conclude -, in ordine, senza creare assembramenti, sperando che nessuno corra il rischio di farsi male".