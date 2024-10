"Mercoledì scorso minacce di morte contro il sindaco di Desulo, giovedì a Quartu un attentato dinamitardo contro il comune. Ancora due episodi, gravissimi e inquietanti, che minacciano e non possono che condizionare l’attività amministrativa dei nostri paesi e delle nostre città'".

Il presidente del Consiglio regionale della Sardegna, Gianfranco Ganau interviene ancora per manifestare piena solidarietà dell'Assemblea ai due amministratori comunali colpiti da minacce e pesanti atti intimidatori. L'ultimo questa mattina, a Quartu Sant'Elena, dove una bomba artigianale è stata fatta esplodere vicino a uno degli uffici del Municipio. La città del cagliaritano è uno dei comuni dove si voterà il 31 maggio per le amministrative.

"Spirito di emulazione? Certezza dell’impunità? Sono le domande- continua Ganau- che mi pongo e sulle quali invito a riflettere, ribadendo quanto già affermato più volte negli ultimi mesi. Ringrazio anche per questo la deputata Pd Romina Mura che ha ben accolto, presentando nei giorni scorsi un'interrogazione in Parlamento, l'importanza della risoluzione consegnata al Ministro Alfano durante il vertice a Cagliari sulla sicurezza in Sardegna: siamo stati chiari nei confronti del Governo, serve rafforzare subito la presenza delle forze dell'ordine nei comuni sardi e definire il prima possibile una norma ad hoc da introdurre nel sistema penale italiano, che riconosca, nello specifico, l'attentato contro i pubblici amministratori".