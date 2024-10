Allarme incendi in Sardegna: ieri 42 roghi, per 12 dei quali sono stati necessari i mezzi aerei del Corpo forestale.

Il presidente della Regione Christian Solinas, costantemente in contatto con la sala operativa della Protezione Civile e con i Sindaci dei Comuni coinvolti dai roghi, esprime la propria ferma condanna verso gli autori di questo nuovo scempio criminale consumato a danno del patrimonio ambientale sardo, e manifesta la propria vicinanza alle popolazioni colpite, agli amministratori, a tutti gli uomini e le donne che in queste ore drammatiche si stanno prodigando per fronteggiare l'emergenza.

Il presidente comunica inoltre di avere dato mandato al Corpo Forestale Regionale di intensificare le indagini su tutto il territorio per individuare ed assicurare alla giustizia i responsabili, e informa di aver già chiesto alla Protezione Civile Nazionale il potenziamento della flotta aerea antincendio.

Il presidente ha inoltrato il preallarme per l'attivazione del meccanismo di protezione civile europea.