Momenti di paura si sono vissuti ieri sera a Cagliari, in via Bainsizza, dove il crollo di un muro fatiscente, che confina due abitazioni e adiacente anche alla sede stradale, ha travolto una tubazione del gas di città.

I Vigili del fuoco, intervenuti sul posto per mettere in sicurezza l’area in seguito alla caduta del muro, dovuta sicuramente anche all'abbondante pioggia, hanno rilevato una perdita di gas e tempestivamente hanno intercettato la saracinesca bloccandone la fuoriuscita.

Sul posto è intervenuta anche una squadra dell'IsGas.