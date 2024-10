C’è allarme anche a Tissi. “A seguito di diverse segnalazioni, anche nel nostro paese stanno circolando delle persone che si spacciano per volontari o agenti delle FF.OO. e chiedono di entrare all'interno delle abitazioni con la scusa di distribuire mascherine o fare controlli”, recita così una nota del Comune.

“Vi raccomandiamo di non aprire a nessuno, poiché nel nostro territorio gli unici che si occupano della distribuzione delle mascherine sono i volontari della Protezione Civile e della Compagnia Barracellare di Tissi con annessa divisa e non in abiti civili.

Chiedete sempre di identificarsi, dopodiché, tolto qualsiasi dubbio, aprite la porta. In caso contrario, rimanete a casa e segnalate la situazione alle FF.OO”.