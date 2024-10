A Bono è boom di contagi: ai 4 precedentemente riscontrati se ne aggiungono ben 26. Lo ha comunicato il sindaco Elio Mulas in questi minuti.

"A seguito di comunicazioni intercorse tra il Comune e l'Ats, si aggiungono 26 nuovi positivi, per un totale di 30", si legge nella nota.

"In questo momento i positivi sono in buona salute - riferisce il primo cittadino -. Chiediamo alla popolazione, visto l'alto numero di contagi, di prestare massima attenzione. Come si evince dai dati la situazione è complessa. La collaborazione di tutti è necessaria, non solo per proteggere i più deboli, ma chiunque".