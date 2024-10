E' allarme Covid a Tempio Pausania, dove i contagi in aumento rischiano di dilagare. "Cari concittadini - scrive il sindaco Gianni Addis su Facebook -, devo purtroppo comunicarvi, con forte preoccupazione anche dei sanitari, che la curva dei contagi da Covid-19 continua ad aumentare. In base ai dati comunicati dal Servizio di Igiene Pubblica, infatti, oggi in Città ci sono 68 soggetti positivi al COVID-19, mentre 72 soggetti sono in quarantena obbligatoria".

Il primo cittadino prosegue: "È mio dovere, quindi, richiamare ancora una volta l’attenzione di tutta la comunità a comportamenti adeguati al rischio che corriamo, anche nell’approssimarsi delle festività natalizie. Sebbene la campagna vaccinale per le terze dosi proceda rapidamente, è comunque indispensabile che tutti prestiamo la massima attenzione e che teniamo comportamenti prudenti e responsabili. Vi invito, quindi, ancora una volta alla massima prudenza, a evitare comportamenti inappropriati, a collaborare tutti nel rispettare e far rispettare obblighi e divieti e alla stretta osservanza della misura della quarantena".

"Dobbiamo continuare a osservare rigorosamente tutte le misure di sicurezza - spiega Addis -, prime fra tutte il distanziamento interpersonale, l’uso delle mascherine – particolarmente nei locali dei pubblici esercizi e anche all’aperto se si viene a contatto con molte persone – e l'igienizzazione frequente delle mani, per contenere la diffusione del virus e tutelare la salute di tutti. Solo così potremo evitare un ulteriore aumento dei contagi, godere della compagnia degli amici e familiari e arrivare a trascorrere serenamente le feste natalizie".