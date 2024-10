Sono più che raddoppiati i cinghiali negli ultimi dieci anni che si attestano a 2 milioni i cinghiali in Italia. A dirlo è stata la Coldiretti in occasione del blitz davanti a Montecitorio a Roma.

Un problema che non risparmia neanche la Sardegna dove, ribadisce la stessa Coldiretti, “La presenza dei cinghiali è fuori controllo con gravi perdite per le aziende agricole, oltre al pericolo nelle strade”.

“Per questo da tempo chiediamo un censimento dei selvatici e sederci ad un tavolo per trovare soluzioni concrete ed efficaci oggi assenti – ha dichiarato il presidente di Coldiretti Sardegna Battista Cualbu -. Allo steso tempo gli indennizzi non funzionano, è un sistema troppo farraginoso e ci sono ritardi nei pagamenti che scoraggiano anche le segnalazioni. Ci sono forti ritardi nel pagamento degli indennizzi soprattutto nel sud Sardegna dove ci sono pratiche di anni passati ancora da pagare”.

“L’eccessiva presenza di selvatici rappresenta un rischio – ha evidenziato la Coldiretti – per l’agroalimentare italiano visto che proprio nei piccoli comuni sotto i 5mila abitanti si concentra il 92% delle produzioni tipiche nazionali secondo lo studio Coldiretti/Symbola con ben 270 dei 293 prodotti a denominazione di origine (Dop/Igp) italiani riconosciuti dall’Unione Europea tra formaggi, oli extravergine di oliva, salumi e prodotti a base di carne, vini, panetteria e pasticceria. Un patrimonio conservato nel tempo dalle 279mila imprese agricole presenti nei piccoli Comuni con un impegno quotidiano per assicurare la salvaguardia delle colture agricole storiche, la tutela del territorio dal dissesto idrogeologico e il mantenimento delle tradizioni alimentari”.

“Il rischio – ha sottolineato Coldiretti – è che venga meno la presenza degli agricoltori, soprattutto nelle zone interne, e con essa quella costante opera di manutenzione che garantisce la tutela dal dissesto idrogeologico. Serve responsabilità nella difesa degli allevamenti, dei pastori e allevatori che con coraggio continuano a presidiare anche i territori più isolati e a garantire la bellezza del paesaggio e il futuro del Made in Italy agroalimentare.

“La proliferazione senza freni dei cinghiali – ha rimarcato – sta mettendo anche a rischio l’equilibrio ambientale di vasti ecosistemi territoriali. Studi ed esperienze relative all’elevata densità dei cinghiali in aree di elevato pregio naturalistico hanno mostrato notevoli criticità in particolare per quanto riguarda il rapporto tra crescita della popolazione dei selvatici e vegetazione forestale”.

“Proprio le modalità di ricerca di cibo attraverso una cospicua attività di scavo ben visibile sui campi coltivati provoca, infatti, anche su superfici naturali – così Coldiretti – notevoli danni alla biodiversità. Si possono considerare le conseguenze negative sulla nidificazione degli uccelli che depositano le uova sul suolo o l’impatto sui piccoli mammiferi che creano le loro tane nell’immediata superficie soprattutto contigua all’apparato radicale di piante.

“Sempre nelle aree boschive – ha concluso – sono poi ben conosciuti i danni provocati dagli spostamenti di questa specie golosa di frutti spontanei come i tartufi che rappresentano, per molti territori una vera ricchezza non solo biologica quanto economica costituendo una fonte integrativa di reddito per molti residenti”.