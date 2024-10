L'ondata di gran caldo non si ferma. Anzi da oggi, lunedì 26 giugno, le temperature saranno ancora più elevate. Le massime sulla Sardegna subiranno un ulteriore incremento con il superamento dei 40 gradi nelle zone interne del settore meridionale e orientale dell'lsola.

Ma l'allarme non sarà solo per oggi: la giornata più afosa sarà quella di martedì. Secondo l'Ufficio Meteo dell'Aeronautica militare si prevede una massima di 43 gradi a Orosei. Per l'Isola un caldo che non sembra dare tregua: un giugno con queste temperature non si ricorda da anni.

Sale, con le temperature alte, inoltre anche il pericolo di incendi. La zona con il codice arancione, quella ad alta pericolosità, comprende quasi tutto il Campidano e la Gallura. Attenzione rinforzata, come raccomanda la Protezione civile, sul fronte dei roghi.