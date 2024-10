Ieri, 6 dicembre, nel porto di Napoli è scattato l'allarme bomba su un traghetto della Grimaldi diretto da Napoli a Cagliari e, poi, a Palermo. I passeggeri e i membri dell'equipaggio sono stati fatti scendere per consentire i controlli da parte delle forze di polizia, con le unità cinofile, che hanno dato esito negativo.

I FATTI - L'allarme è scattato nel pomeriggio e la partenza del traghetto, prevista per le 19.00, è stata bloccata. I 162 passeggeri a bordo sono stati fatti scendere e, successivamente, anche i 67 membri dell'equipaggio, per consentire l'ispezione della nave. Terminati i controlli, sono state avviate le operazioni per la ripartenza del traghetto.