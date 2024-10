Allarme bomba, durante la mattina di oggi, 21 marzo, al Tribunale di Tempio Pausania. Da quanto si apprende, una telefonata anonima avrebbe segnalato la presenza di un ordigno all'interno dell'edificio in via Limbara e tutte le persone presenti sono state fatte evacuare immediatamente.

Sul posto gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato locale che stanno coordinando le operazioni. Sospese tutte le udienze previste per la mattinata. In questo momento sono in atto i controlli da parte delle forze dell'ordine.

AGGIORNAMENTO ORE 14:50. L'allarme ordigno è rientrato e le attività all'interno dell'edificio sono riprese regolarmente.