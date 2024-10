Per un’ora, nessuno ha potuto entrare né uscire dal Tribunale di Cagliari, dove è stato lanciato un allarme bomba.

Alle 9 circa è arrivata una telefonata che segnalava un ordigno nell'edificio al centro di Cagliari. È stato bloccato l'accesso alle persone che dovevano entrare in Tribunale, chi si trovava invece già all'interno non è potuto uscire. I carabinieri, con le unità cinofile e gli artificieri hanno passato palmo a palmo le varie aule e stanze del Tribunale, senza trovare nulla. Alle 10 circa la situazione è tornata alla normalità e l'accesso in Tribunale è stato riaperto.

L’allarme è stato lanciato pochi minuti prima che prendesse il via l'udienza preliminare che vede coinvolto il governatore della Sardegna, Christian Solinas.