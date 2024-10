Allarme bomba questa mattina in via Tiziano, a Cagliari, per una valigia sospetta a bordo strada.

Dopo le segnalazioni dei cittadini sono intervenuti sul posto i carabinieri, che hanno isolato l'area con il nastro bianco e rosso deviando il traffico.

Si è reso necessario anche l'intervento degli artificieri che hanno verificato come si trattasse di un falso allarme. Il trolley, infatti, conteneva effetti personali ed è stato dimenticato da qualcuno. La strada è stata così riaperta.