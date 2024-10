Episodi di violenza contro autisti e controllori del Ctm di Cagliari hanno convinto il sindacato Fsp della Polizia di Stato a proporre un corso di autodifesa gratuito per gli operatori deell'azienda di trasporto pubblico.

L'iniziativa è nata "dopo gli ultimi avvenimenti a Cagliari e in provincia - spiega in una nota il segretario provinciale Alessandro Congiu - dove gli autisti alla guida dei mezzi, di notte e giorno, sono stati aggrediti, spintonati, picchiati e qualche volta feriti. Ora impareranno a reagire e a difendersi, all’occorrenza".

Il corso sarà organizzato dal sindacato stesso e sarà rivolto a tutti i controllori e conducenti che operano sulle linee più congestionate della provincia di Cagliari "per combattere il bullismo e la violenza sui bus e per contrastare soprattutto i morosi".

Il corso gratuito sarà tenuto dal maestro Alessio Giacomini, VIII Dan di Taekwondo, e Carlo Lampis, esperto in autodifesa e Jiu-Jitsu.

"Saranno impartite le mosse più utili per neutralizzare l’aggressore - spiega il sindacato - e per difendersi dai bulli, ma soprattutto le parate per la difesa all’interno di posti ridotti come l’autobus, dove è difficile muoversi".

"La nostra iniziativa di prevenzione e contrasto alle aggressioni a bordo dei bus - prosegue Alessandro Congiu - è sicuramente una delle risposte al dilagare di un escalation di violenza che bisogna fermare in qualche modo".