Due squadre dei Vigili del Fuoco di Nuoro e Macomer stanno intervenendo in questi minuti in seguito ad un allagamento in corso nel centro abitato di Bosa.

Sono stati segnalati gravi disagi per la circolazione stradale in viale Alghero. Il sindaco della cittadina, Luigi Mastino, ha attivato nel frattempo il piano comunale di Protezione civile istituendo il Centro operativo Comunale al fine di coordinare gli interventi tesi ad fronteggiare la situazione in atto.