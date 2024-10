Non si arresta il maltempo che sta colpendo il Sud Sardegna. L’Anas ha reso noto che è stato necessario chiudere per allagamento, il tratto della strada statale 197, ‘Di San Gavino e del Flumini’ dal km 40,800 al km 41,100, in località Las Plassas.

Sul posto stanno operando il personale del gruppo FS Italiane e le Forze dell’Ordine che stanno gestendo il traffico veicolare. Le deviazioni vengono segnalate in loco.