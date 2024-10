I Carabinieri della stazione temporanea di Flumini di Quartu, a termine di una articolata attività di indagine condotta in collaborazione con i tecnici della società "Enel-Distribuzione", hanno denunciato in stato di libertà sette persone, tre italiane, tre nigeriane e una marocchina, per furto aggravato di energia elettrica.

I militari hanno accertato che le abitazioni delle predette persone, tutte nell'hinterland quartese, erano allacciate abusivamente alla rete dell'energia elettrica, producendo un continuo danno all'azienda a causa dei mancati introiti.