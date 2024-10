Il regista ghilarzese Michele Marchi presenta il suo nuovo lavoro, il cortometraggio “Spiritosanto – Holy spirit” (19 minuti), un film incentrato sul dramma umano di un adolescente affetto da un grave disturbo di personalità.

Giovanni è un adolescente borderline che vive affidato ai servizi sociali in un paesino del Nord Italia. Quando manifesta il desiderio di fare la cresima i suoi tutori sono contenti, ma ben presto scoprono che il ragazzo sta usando il sacramento soltanto per tentare di risolvere i suoi problemi giudiziari.

“Spiritosanto è una piccola storia di formazione e di speranza - racconta il regista - nella quale ho cercato di raccontare dei sentimenti che mi sono familiari. Mi riferisco alle emozioni contrastanti della giovinezza: alle pulsioni, ai turbamenti, al bisogno fisico di liberazione e di distruzione, alla rabbia e alla solitudine che sfoghiamo o non sfoghiamo nell’adolescenza e che determinano poi, nel bene e nel male, la nostra identità di adulti".

"Mi piace l’idea di riuscire a conservare qualcosa di buono dal tempo della crescita; una piccola fiamma santa che possa, nonostante tutto, illuminare e incendiare il mondo”.

Michele Marchi ha 30 anni, si è laureato al Dams di Roma e ha proseguito gli studi in regia al Centro Sperimentale di Cinematografia Sede Lombardia. Tra i suoi cortometraggi: La strega (2010) e Lucifer (2015). Negli ultimi anni è stato collaboratore alla sceneggiatura di Ugo Chiti per gli adattamenti cinematografici dei romanzi “La bambina il pugile e il canguro” di Gian Antonio Stella e “Radio 105: Radiografia di un dj che non piace” di Marco Mazzoli. Nel 2017 ha co-scritto “Finché c’è il mare” di Francesco De Giorgi. Vive e lavora tra Roma e Milano, dove è attivo anche nel campo della pubblicità, dei documentari e del cinema per le imprese. Spiritosanto è stato presentato alla 71esima edizione del Festival di Cannes nella sezione “Short Film Corner”. Lo potremo vedere il 26 febbraio al cinema Lumière di Bologna.

Regia, soggetto e sceneggiatura sono di Michele Marchi. Interpreti Razvan Catranescu, Claudio Lobbia, Roberta Rigano, Antonella Gasperoni. Aiuto regia: Giulia Canella. Direttore di fotografia: Marco Serpenti. Scenografia e direzione artistica: Cecilia Braguti, Giulia Mascarucci, Claudia Frigerio. Costumi: Micol Russo, Flavia Lozano. Suono in presa diretta e Sound Design: Tommaso Barbaro. Editore: Michele Marchi, Giovanni Iavarone. Musica: Emmett Cooke, Tenacious Orchestra, Clarence Murray. Produzione: Centro Sperimentale di Cinematografia Sede Lombardia. Direttore di produzione: Francesco De Giorgi. Distribuzione: Aug&Ohr Medien Distribution.