Per celebrare il Ventennale del Servizio Volontario Europeo il Comune di Ollolai in collaborazione con l’Associazione Malik organizza una giornata informativa sullo SVE e il Programma Erasmus+.

L’appuntamento è per il 7 giugno dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 15 alle 18.

In questa occasione sarà anche presentata l’iniziativa Sportello in Spalla e, nel pomeriggio, gli operatori dell’Associazione Malik e gli ex volontari SVE supporteranno i giovani interessati a fare un'esperienza di volontariato internazionale di lungo periodo all’estero. Il servizio, infatti, consente ai giovani dai 17 ai 30 anni di vivere fino a 12 mesi in una città europea prestando la propria opera in un'organizzazione no-profit.

Nel corso dell’incontro, che si terrà presso la sala convegni Orto Botanico, Interverranno:

• Maria Laura Ghisu (Assessore alla Cultura del Comune di Ollolai);

• Ramon Magi (Eurodesk) Fabrizio Todde (Eurodesk);

• Valeria Sanna (Associazione Malik);

• Claudia Sedda (Eurobridge);

• Ex volontari SVE;

• Organizzazioni di invio, coordinamento e ospitalità SVE.