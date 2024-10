E’ entrato questa mattina in Questura e si è presentato in borghese al corpo di guardia e ci teneva a consegnare una busta piena di gadget della Polizia Nazionale francese ai suoi colleghi sardi: è così è stato.

Josè (a Marsiglia ha il grado di agente scelto), è qui in vacanza, in terra sarda e oggi, nel suo girovagare in relax in città ha voluto fare tappa in via Amat, dove ha sede la Questura cagliaritana: nulla di programmato, anzi, è stata una sorpresa inaspettata.

L’agente, tesserino in mano, ha chiesto di poter salutare i suoi colleghi sardi che non conosceva ma a cui voleva regalare alcuni oggetti per lui preziosi, come capellino, maglietta, distintivi. Così, dal corpo di guardia sono stati chiamati alcuni colleghi e tra loro c’è stato uno scambio di gadget come segno di stima, vicinanza tra chi è in prima linea ogni giorno nella prevenzione del crimine ma in Paesi differenti e lontani.

Nella foto, apparsa anche su Twitter della Polizia di Stato, una delle foto scattate questa mattina.