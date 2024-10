Per il Palio degli Asinelli di Ollolai arriva un importante riconoscimento. Martedì 12 marzo, infatti, la Pro loco che fa capo al paese barbaricino riceverà al Senato della Repubblica, nella Sala Caduti di Nassiriya di Palazzo Madama, il “Marchio di Qualità, Pali-Cortei e Rievocazioni Storiche” voluto all'Ente Pro Loco Italiane.

L’iniziativa, promossa dalle senatrici Cinzia Pellegrino e Maria Nocco, vedrà presenti a Roma il sindaco di Ollolai Francesco Columbu, il presidente della Pro loco ollolaese Alessandro Daga e il presidente dell’ Associazione Palio degli Asinelli Pier Paolo Soro.

“Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza il supporto del Consiglio di Amministrazione, dei soci e dei numerosissimi volontari della Pro Loco che dal 2001 ininterrottamente collaborano per quest’evento - spiega Pier Paolo Soro - Indispensabile il supporto e la disponibilità del Comune di Ollolai, dell'Assessorato al Turismo della Regione Sardegna, del Bim Taloro, dell'unione dei Comuni della Barbagia e della Redazione WebTv di Sardegna Live rendendo possibile la sua realizzazione in questi anni. Un particolare ringrazimento al nostro Presidente nazionale Dottor Pasquale Ciurleo per aver concesso il "marchio" e per le sue molteplici attività a favore di tutte le Pro Loco d'Italia. Con piacere rivolgo doverosi ringraziamenti anche a favore di tutte le Amministrazioni Comunali che sin dal 2001 hanno sostenuto il “Palio degli Asinelli”.