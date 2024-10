“Autismo: cosa fare? Prospettive a confronto” è il titolo dell’incontro promosso dall’Associazione “Giuseppe Mazzini” che si terrà sabato 1 dicembre alle 10.00, nello Spazio Eventi della Mediateca del Mediterraneo a Cagliari.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare le persone sui problemi che vivono le famiglie ed i pazienti autistici nell'affrontare la burocrazia, nel sostenere i costi per le terapie. Lo scopo è quello di creare un catalizzatore per poter successivamente avviare dialoghi con le istituzioni per far emergere e sostenere la voce di chi spesso non è ascoltato.

L’evento sarà aperto dai saluti dell'assessore ai Servizi sociali Roberto Marras e del presidente dell'associazione “Cultura e Solidarietà G.Mazzini” Salvatore Serra .

Previsti gli interventi di Valeria Loddo (Psicoterapeuta e coordinatrice del centro Fuentes) e Graziano Masia (Presidente dell'associazione “Autismo Sardegna). Saranno presenti anche un neuropsichiatra infantile e un dirigente scolastico.

L'incontro è rivolto alle famiglie con figli autistici, associazioni che seguono la patologia (peter pan, il melograno e autismo Sardegna etc.), politici/regione, medici che operano nel campo e dirigenti scolastici.