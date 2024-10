La Direzione Centrale Anticrimine del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno è risultata vincitrice del progetto “Virtute e Canoscenza”, il cui obiettivo – rivolto alle scuole – è quello di veicolare con una comunicazione e formazione innovativa, un messaggio istituzionale che unisca cultura scientifica ai concetti di legalità e sicurezza.

Il tema della legalità e della sicurezza rientra tra le otto competenze europee di cittadinanza. La Polizia di Stato vuole aiutare i giovani a imparare a distinguere la realtà dalla fantasia, il lecito dall’illecito, il pericolo dalla sicurezza. Vuole sostenerli nel rafforzare il senso civico e morale, nell’acquisire piena consapevolezza delle proprie azioni e delle conseguenze che da queste derivano, affinché possano perseguire – attraverso comportamenti coerenti – ideali di giustizia, onestà, lealtà.

L’operatore della Polizia Scientifica, con il suo patrimonio di conoscenze, è il grande interprete del progetto “Virtute e Canoscenza”. E’ il portatore sano di virtute – quella forza d’animo, quel coraggio morale e fisico di affrontare il rischio in nome di un superiore ideale, che in lui si rinnova ogni giorno – e di canoscenza, che non è solo l’apprendimento del già noto, ma è la sete del nuovo, dell’ignoto, senza limiti ma con metodo e rigore scientifici.

Domani, venerdi 13 dicembre, a partire dalle 8,30, gli studenti, divisi in gruppi, affronteranno questo percorso didattico negli spazi della M.E.M. - Mediateca del Mediterraneo del Comune di Cagliari, in via Mameli, attraverso workshop, presentazioni, proiezione di video istituzionali e allestimento di una vera e propria scena del crimine.

Alle ore 10.00 prenderanno parte all’importante evento il Prefetto della Provincia di Cagliari, il Questore di Cagliari, insieme all’Assessore alla Cultura del Comune di Cagliari.