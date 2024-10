Nel corso del fine settimana i carabinieri della Compagnia di Isili, durante i normali servizi di controllo del territorio, hanno denunciato tre persone.

A Genoni e Orroli, due conducenti sono stati denunciati perché sorpresi alla guida in stato di ebbrezza. Patenti ritirate per entrambi.

A Villanova Tulo è stato fermato un soggetto che trasportava con il suo furgone materiale ferroso di scarto e rifiuti classificati come pericolosi senza la necessaria autorizzazione. Sequestrato il veicolo e il materiale. L’uomo è stato denunciato per attività di gestione di rifiuti non autorizzata.