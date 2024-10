A Sestu i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà con l’accusa di guida senza patente, un ventunenne cagliaritano, disoccupato con precedenti denunce a carico.

Il ragazzo è stato sorpreso sulla ex strada Statale 131 alla guida di un’autovettura Fiat Punto, risultata priva di copertura assicurativa.

Il giovane era sprovvisto anche della patente di guida perché mai conseguita ed era recidivo a tale comportamento.

Così come sottolineano gli uomini dell’Arma, la guida senza patente in prima istanza costituisce soltanto un illecito amministrativo, ma se reiterata si tramuta in reato.

Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo per la confisca e affidato in custodia giudiziale a una ditta specializzata.