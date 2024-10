Due pullman del Ctm e una Smart danneggiati e un 21enne ferito e denunciato per guida senza patente. E' il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa mattina in via Bacaredda a Cagliari.

La Smart condotta dal giovane, secondo quanto ricostruito dalla Polizia municipale, per cause non accertate ha invaso la corsia opposta, urtando di striscio un primo bus del Ctm. Dopo l'impatto l'auto ha proseguito la corsa per alcuni metri, per poi scontrarsi frontalmente contro un altro mezzo del Ctm che era appena uscito dal deposito.

L'urto è stato violento, la Smart è andata in testa coda urtando anche una Fiat Punto, prima di fermasi. In via Bacaredda sono arrivati i vigili urbani e un'ambulanza del 118. Il 21enne è stato trasportato al Brotzu con lievi ferite. Dagli accertamenti è emerso che non aveva mai conseguito la patente ed è stato denunciato.