Stanotte a Monserrato, personale della locale Stazione Carabinieri, nell’ambito di un normale servizio di controllo alla circolazione stradale, ha deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per guida senza patente, un 24enne, nato a Cagliari ma residente a Selargius, celibe e disoccupato.

Questi, benché fosse stato già sanzionato il 23 aprile scorso per analoga infrazione, veniva sorpreso in Via Giuseppe Zuddas alla guida di una motocicletta, sprovvisto della patente di guida perché mai conseguita. Il veicolo veniva sottoposto a sequestro amministrativo e affidato al medesimo proprietario in custodia giudiziale.

Tale ulteriore denuncia andrà a complicare modalità e tempi di acquisizione di una regolare patente di guida, qualora il giovane voglia decidersi a regolarizzare la propria posizione di utente della strada.